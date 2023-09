Eurovolley, 3-0 alla Francia e l'Italia vola in finale

Sconfiggendo la Francia con un perentorio 3-0 (25-21,25-19,25-23) nella semifinale dell'Europeo di Pallavolo Maschile disputata ieri sera a Roma, l'Italvolley vola in finale dove affronterà la Polonia vincente per 3-1 sulla Slovenia. Sabato 16 settembre alle ore 21, sempre al Palasport di Roma e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia di Fefè De Giorgi (campione mondiale ed europeo in carica) punterà alla conquista dell'ottavo titolo continentale.