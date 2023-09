- Antonio Parenti, direttore Rappresentanza della Commissione europea in Italia.



Ore 9.10 - Introduzione ai lavori



- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia



9.30 - Interventi di apertura



- Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento europeo



09.45 - La Regione Puglia e i Fondi europei



- Mariateresa Di Giacomo, capo Unità alla Banca Europea degli Investimenti per gli Strumenti Finanziari;



- Andrea Nuzzi, responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie Cassa Depositi e Prestiti;



- Pasquale Orlando, autorità di Gestione FESR-FSE+;



- Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio e Programmazione.



Ore 11.00 - Confronto con gli attori locali ed europei su Industria, infrastrutture e lavoro alla presenza dei parlamentari europei Franco Roberti, Giuseppe Ferrandino e Denis Nesci, degli assessori regionali Alessandro Delli Noci (Industria e infrastrutture), Sebastiano Leo (Lavoro) e di rappresentanti del PES - Paternariato Economico Sociale ed Istituzionale di riferimento (Rettore PoliBA, Segretario Generale CGIL-CISL-UIL, Confindustria Puglia, Confapi Puglia, Cna Puglia, Confartigianato Puglia)



Ore 12.00 - Agricoltura, sostenibilità, cultura e turismo alla presenza dei parlamentari europei Fulvio Martusciello, Rosa D'Amato, Massimo Casanova, Mario Furore e degli assessori regionali Donato Pentassuglia (Agricoltura), Gianfranco Lopane (Turismo, Sviluppo e impresa turistica), Anna Grazia Maraschio (Sostenibilità) e di rappresentanti del PES - Paternariato Economico Sociale ed Istituzionale di riferimento (Rettore UniFG - UNIBA, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Confagricoltura)



Ore 13.00 - Conclusioni



- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia



Moderatore: Antonio Stornaiolo



L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul profilo Facebook istituzionale di Regione Puglia e del Parlamento europeo in Italia.



Ore 10.00-19.30 – Padiglione 152 – Sala 1



Mobilità pubblica e privata: sostenere la sostenibilità. L’incontro punta a scandagliare le azioni in atto e le prospettive in un settore sempre più strategico come la mobilità sostenibile, pubblica e privata. Il tema sarà analizzato sotto vari aspetti, attraverso 5 sessioni mattutine e pomeridiane. Il convegno è organizzato da Autoclub Group e da Asset - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in collaborazione con Sezione Federmeccanica di Confindustria Puglia e Most - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Patrocini: Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Ordine dei Giornalisti Puglia.



Quanto pesa il mercato dell’automotive in Puglia



Anita Maurodinoia - Assessora regionale ai Trasporti



Angela Stefania Bergantino - Docente di Economia Applicata - Università Bari



Cesare De Palma - Presidente sezione meccanica di Confindustria Bari e BAT



Miriam Loiacono – CEO Autoclub



Federico Pirro - Docente di Storia dell’Industria Università di Bari



Modera: Mimmo Mazza Vicedirettore La Gazzetta del Mezzogiorno



Piani Urbanistici della Mobilità Sostenibile (Pums): opportunità o libro dei sogni?



Matteo Colamussi – Direttore generale Fal - Asstra



Michele Ottomanelli - Presidente Comitato Coordinamento Spoke – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile/Politecnico di Bari



Luigi Ranieri - Direttore Attuazione Programma del Sindaco di Bari



Elio Sannicandro – Direttore generale Asset - Puglia



Modera: Michele Pennetti - Redattore Capo Corriere del Mezzogiorno



La mobilità tra innovazione e… rivoluzione



Vito Antonio Antonacci - Direttore Dipartimento Mobilità Regione Puglia



Maria Grazia De Renzo - Direttore Automobile Club Dirigenziale



Corrado La Forgia - Vicepresidente Federmeccanica - General Manager at VHIT SPA - Weifu Group2



Claudio Laricchia - Direttore Settore Mobilità Urbana Comune di Bari



Matteo Pertosa – CEO Vaimoo



Modera: Domenico Castellaneta – Redattore Capo La Repubblica



Transizione energetica e ambiente nella mobilità: vediamoci chiaro



Giorgio Assennato - Già Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia



Paolo Garofoli - Direttore Dipartimento Ambiente,territorio e paesaggio – Regione Puglia



Gaj Loiacono – CEO Autoclub



Marco Torresi - Professore Associato di Macchine a Fluido – Politecnico di Bari



Modera: Maurizio Angelillo – Direttore Radio Norba



La tecnologia: digitalizzazione, condivisione e sicurezza



Pierpaolo Bonerba - Responsabile Centro monitoraggio Sicurezza Stradale di ASSET



Angelo Danzi – Giornalista / Senior Managing Partner Senior AD INNOVATION



Vittorio Ranieri – Docente di Strade, Ferrovie e Aeroporti – Politecnico di Bari



Santo Ficili – Stellantis Italy Country Manager



Modera: Pino Bruno – Editorialista Corriere del Mezzogiorno



Ora 10.00 - 12.00 – Padiglione 152 – Sala 3





Mobilità sostenibile, urbana e regionale. Nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 è prevista la Policy Mobilità sostenibile (urbana e regionale). Focus sulle strategie adottate dall’Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile.



Interverranno:



- Anna Maurodinoia - Assessore Trasporti e Mobilità sostenibile



- Vito Antonio Antonacci - Direttore Dipartimento Mobilità



- Francesca Arbore - Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del TPL



- Anna Rita Briganti - Funzionario della Sezione Infrastrutture per la Mobilità



- Soggetti beneficiari di interventi nelle precedenti programmazioni



Ore 14.30 - 15.30 – Padiglione 152 – Sala 4



Conversazione sull’Intelligenza Artificiale. Un momento di confronto sulla rivoluzione tecnologica, infrastruttura, etica e normativa a cui stiamo assistendo. Conversazione con Mario Nobile, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.



Dalle ore 15.00 – Padiglione 152 – Sala 2



Sviluppo sostenibile ed educazione alla cittadinanza globale per i territori: strategie, attori, prospettive. L'evento offrirà un punto di vista multilivello sui temi dello sviluppo sostenibile e della educazione alla cittadinanza globale (ECG).



Saluti istituzionali



- Anna Grazia Maraschio - Assessora all’Ambiente della Regione Puglia



- Loredana Capone - Presidente del Consiglio regionale della Puglia



- Paolo Ponzio - Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Sessione I



Interventi tecnici:



- Serena Haass Spithover, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo- Ufficio VII – Soggetti di cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo, Educazione alla Cittadinanza Globale: coerenza multi-livello e sinergie



- Mara Cossu, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale per l’Economia Circolare – Divisione IV: strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile, La centralità della cultura per costruire sostenibilità: percorsi nazionali e territoriali per lo sviluppo sostenibile



- Serena Scorrano, Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, L’educazione alla sostenibilità per l’attuazione della Strategia Regionale di sviluppo sostenibile: il rilancio della rete INFEAS della Puglia



- Intervento della Sezione Politiche abitative della Regione Puglia



• Partnership istituzionali per lo sviluppo sostenibile: iniziative del Consiglio regionale della Puglia



Michele Chieco e Giuseppe Musicco, Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia



Sessione II



Gabriella Calvano, Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica



Ascolto delle esperienze territoriali. Nel corso di un’attività laboratoriale e in vista del rilancio e della valorizzazione della rete INFEA Puglia, i partecipanti avranno modo di riflettere su due questioni fondamentali: cosa assieme (istituzioni, enti e realtà territoriali) si può implementare e come reciprocamente si può ripensare la Rete e dare ad essa gli strumenti per essere efficace sul territorio.



Padiglione n. 19 “Salone dell’Agroalimentare di Puglia”



Venerdì 14 settembre ore 11.00 – 12.00 "Misure di gestione della pesca e degli ambienti marini"



Saluti



Donato Pentassuglia - Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Puglia



Carmelo Rollo - Presidente Legacoop Puglia



Interventi



Elena Ghezzi - Responsabile Pesca e Acquacoltura Legacoop Agroalimentare



Giuseppe Lembo - Presidente Fondazione COISPA ETS



Giancarlo Sardano - Legacoop Puglia Pesca



Francesco Santamaria - Legacoop Puglia Acquacoltura



Luigi Cisaria, Gianluca Totaro - Coordinamento e Staff Legacoop Puglia Piano Triennale Pesca-Acquacoltura 2023



Conclusioni



Rosa Fiore - Dirigente struttura di progetto - Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia.



Sabato 16 settembre 2023 ore 10.30 - "Acquacoltura sostenibile, tra crisi climatica e calamità"

BARI - Gli appuntamenti di oggi, venerdì 15 settembre, in Fiera del Levante:Ore 9.00 - 13.00 – Padiglione 152 – Sala 2Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per imprese e cittadini della Puglia.ProgrammaOre 9.00 - Saluti Istituzionali- Carlo Corazza, direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia