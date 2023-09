ORTA NOVA - Una tragica lite tra due giovani ragazze ad Orta Nova, in provincia di Foggia, ha provocato una grave ferita da coltello ad una delle coinvolte. L'incidente è avvenuto ieri sera nella piazza principale del paese, scatenando l'indignazione e l'orrore nella comunità locale.Secondo le prime informazioni disponibili, la discussione tra le due coetanee sarebbe iniziata per motivi apparentemente futili, forse legati a questioni sentimentali. Tuttavia, la lite è rapidamente degenerata fino a sfociare in un violento scontro fisico, durante il quale una delle ragazze ha estratto un coltello e ha colpito l'altra due volte al busto.La giovane ferita, di 18 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Fortunatamente, i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita, ma le ferite rimangono gravi e richiederanno un periodo di recupero.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato un'indagine per comprendere l'esatta dinamica degli eventi e per rintracciare l'autrice del ferimento. Al momento, l'arma del crimine non è stata ancora ritrovata, ma le forze dell'ordine stanno lavorando per risolvere il caso.Le indagini sono in corso, e si stanno analizzando anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Questo tragico episodio ha scosso la comunità di Orta Nova, che ora cerca risposte e giustizia per quanto accaduto.