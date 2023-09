BARI - Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“È stato stimato in euro 10.610.000 il costo di realizzazione nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano di un Centro regionale dedicato alle malattie neuromuscolari, ossia la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e le distrofie muscolari.

"Dobbiamo agire con urgenza perché la Puglia ha una serissima difficoltà nel gestire, in tutte le fasi della malattia, circa 2.500 pazienti.

"La struttura unica regionale, da istituire in località baricentrica come quella del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, assicurerebbe ai malati servizi di alta complessità assistenziale e di livello interdisciplinare, offerti in un’unica sede, sottraendo così i pazienti dal girovagare di centro in centro e di ospedale in ospedale.

"La soluzione costruttiva individuata e relativa stima, ottenute grazie alla disponibilità del direttore dei lavori del nuovo ospedale Francesco Ruggero e del suo staff, consistono nella costruzione di un corpo di fabbrica di circa 2.000 metri quadrati, adiacente al nuovo ospedale e quindi con il vantaggio di collegarlo con immediatezza all’intera struttura ospedaliera."

Nella prima riunione utile della Commissione Bilancio, iscriverò l’argomento all’ordine del giorno, con l’audizione dell’assessore Palese e del direttore generale dell’ARESS, con l’obiettivo d’individuare la sede, il finanziamento e avviare il procedimento di costruzione.”