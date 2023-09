Follia Juve: Sassuolo vince 4-2 contro i bianconeri

Us Sassuolo fb





Il pareggio bianconero arriva al 21' su autorete di Vina che per anticipare il tap in di McKennie sul cross di Chiesa, spinge la palla in rete. I neroverdi reagiscono con Berardi che al 41' fa partire un sinistro chirurgico su cui Szczesny non può far nulla.





Nella ripresa le emozioni non mancano con Chiesa che al 78' raggiunge il pari con un tiro di prima intenzione su assist al bacio di Fagioli. Quando la partita sembra incanalarsi verso il pareggio è Pinamonti a rimettere le distanze tra le due squadre bravo a bucare il portiere bianconero che aveva respinto la prima conclusione di Laurentè, ma al 95' si compie lo psicodramma con Gatti che inspiegabilmente fa un retropassaggio folle con Szczesny che era fuori dai pali.

- La Juventus incappa in una giornata storta di alcuni dei suoi protagonisti e perde 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Partita delle mille emozioni, con il Sassuolo che va in vantaggio con Laurentè la cui conclusione improvvisa trova la papera di Szczesny, il cui intervento spinge la palla in rete.