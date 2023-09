BARI - Il panorama politico di Bari è in fermento in vista delle sfide e degli appuntamenti politici che attendono il 2024, e Forza Italia è pronta ad affrontarli con determinazione. Dopo aver dato il via alla campagna elettorale per le elezioni comunali della città con la diffusione di manifesti elettorali invitando i cittadini a essere ambiziosi e a guardare avanti, il partito convoca l'Assemblea Metropolitana.L'Assemblea si terrà domani, sabato 16 settembre, alle 10:30 presso il Grande Albergo delle Nazioni, situato sul Lungomare Nazario Sauro di Bari. Durante l'evento sono previste due sessioni di lavoro.Nella prima sessione, verrà stilato un bilancio del primo anno di governo del centrodestra sostenuto da Forza Italia. Tra i partecipanti a questa sessione vi sarà anche il senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, nonché commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia. Insieme a tutti i delegati comunali del Barese, Sisto analizzerà i risultati ottenuti e discuterà le prospettive future dell'esecutivo in carica. Gli interventi degli onorevoli Vito De Palma e Rita dalla Chiesa, membri di spicco di Forza Italia, arricchiranno ulteriormente la discussione.La seconda sessione dell'Assemblea sarà dedicata all'incontro dei delegati comunali. In questa fase si discuterà dell'organizzazione del Congresso Nazionale del partito, previsto per il 24 e 25 febbraio del prossimo anno. All'ordine del giorno ci saranno le elezioni del segretario nazionale, dei membri del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale di Forza Italia.L'Assemblea Metropolitana rappresenta un momento cruciale per il partito, in cui verranno valutati i risultati finora ottenuti e delineate le strategie future per affrontare le sfide politiche che il 2024 porterà con sé. Forza Italia Bari sembra pronta a un impegno significativo nei prossimi mesi, sottolineando l'importanza delle elezioni comunali e del Congresso Nazionale per il futuro del partito nella regione.