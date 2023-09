ROMA - Il deputato pugliese di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo, ha sottolineato i progressi nell'azione del governo guidato da Giorgia Meloni. Congedo ha dichiarato che l'azione del governo procede spedita e sta raggiungendo gli obiettivi prefissati. Ha evidenziato due importanti decreti che rappresentano passi significativi in avanti.Decreto Sud: 2.200 assunzioni nelle amministrazioniIl decreto Sud prevede l'assunzione di 2.200 persone da impiegare nelle amministrazioni. Questo provvedimento mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle regioni del Sud Italia.Decreto Caivano: Lotta alla criminalità e promozione della legalitàIl cosiddetto decreto Caivano è stato introdotto per affrontare in modo deciso il problema della criminalità. Questo provvedimento si propone di contrastare la criminalità nelle aree colpite da tale fenomeno e al tempo stesso di offrire modelli di legalità alle nuove generazioni. Si auspica che questo approccio contribuirà a cambiare il futuro, fornendo opportunità alternative alla criminalità.Il deputato Congedo ha enfatizzato l'importanza dell'azione concreta del governo, sottolineando che sono i fatti, non le parole, a definire l'azione dell'Esecutivo. Questi decreti rappresentano un passo avanti significativo nella lotta contro la criminalità e nello sviluppo del Sud Italia, promuovendo un futuro migliore per le comunità coinvolte.