RUVO DI PUGLIA - Questa mattina, all'alba, nella zona industriale di Ruvo, si è verificato un grave incidente in cui un'auto della Metronotte è stata speronata da un Suv di grossa cilindrata di colore scuro. L'incidente ha causato gravi ferite al vigilante che si trovava alla guida dell'auto di servizio.La vittima, subito soccorsa dai colleghi e trasportata in ospedale dal 118, ha riportato la frattura della tibia e del perone della gamba destra. L'incidente è avvenuto mentre il vigilante stava pattugliando la zona industriale di Ruvo. Il Suv si è improvvisamente avvicinato all'auto di servizio e l'ha speronata in via Madonna delle Grazie, all'incrocio con via Pasolini.L'impatto è stato violento, e l'auto di servizio è finita contro un albero prima di fermarsi sullo spartitraffico centrale. La dinamica dell'incidente è ancora al centro delle indagini affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Inoltre, vengono esaminate le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori dettagli sull'incidente.L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei vigilanti e dei servizi di vigilanza, che spesso operano in situazioni potenzialmente pericolose. Si spera che l'indagine delle autorità possa far luce sull'accaduto e portare alla giustizia il responsabile dell'incidente. Nel frattempo, il vigilante ferito sta ricevendo le cure necessarie per le sue gravi ferite.