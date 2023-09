Italia vince contro la Macedonia al Palaflorio, Emiliano: 'Regione Puglia utilizza in maniera intelligente lo sport'

BARI - “Dopo il ciclismo, Pugliapromozione e la Regione Puglia utilizzano in maniera intelligente lo sport, in particolare la pallavolo per unire l’immagine della Puglia a quella di questa straordinaria nazionale. Stasera l’Italia ha dominato, ma il campionato è lungo e ci saranno da vedere bellissime partite, tutte da seguire”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine degli ottavi di finale degli Europei di Volley disputati al Palaflorio di Bari e terminati con la vittoria di 3-0 degli azzurri guidati dal pugliese Fefè De Giorgi sulla Macedonia del Nord.