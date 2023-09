Nazionale italiana di calcio fb





Nel corso del match, l'Italia invece di cercare il vantaggio scompare dal campo, permettendo alla Macedonia del Nord e farsi minacciosa dalle parti di Donnarumma alla ricerca del pareggio che arriva all'81 su punizione di Bardhi. Il giocatore macedone, dal limite dell'area, fa partire un tiro violento che sorprende un Donnarumma non esente da colpe, dato che la conclusione si spegne sul primo palo. Non bastano agli uomini di Spalletti sei minuti di recupero per ritrovare la vittoria contro la Macedonia e saranno costretti a vincere contro l'Ucraina a Milano, se vogliono proseguire il loro sogno europeo.

- Esordio amaro per il neo ct Spalletti, che a Skopje pareggia 1-1 contro la Macedonia del Nord complicando maledettamente la qualificazione per Euro 2024. Nel primo tempo nonostante un terreno di gioco pessimo, entrambe le nazionali cercano la via del gol senza esito. Ad inizio ripresa Immobile trova il vantaggio per l'Italia che di testa spedisce il pallone in rete, dopo la traversa di Barella.