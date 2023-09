LECCE - Il Salento, con le sue bellezze naturali, la cultura vibrante e la cucina deliziosa, continua a conquistare il cuore di visitatori da tutto il mondo. L'ultima ad essere stregata dai suoi incanti è stata niente meno che Janet Jackson, celebre cantante e sorella del leggendario Micheal Jackson.Janet Jackson ha recentemente condiviso un pezzetto della sua esperienza salentina su Instagram, alla fine della sua vacanza in Puglia. La foto la ritrae in compagnia di due membri dello staff della tenuta in cui ha alloggiato, un segno evidente della sua gioia e apprezzamento per il soggiorno.La cantante, nota per la sua straordinaria carriera musicale e il suo impatto nella cultura pop, ha scelto la tenuta Negroamaro di Sannicola come luogo di rifugio durante la sua permanenza nel Salento. Il Tacco dell'Italia meridionale è famoso per la sua campagna pittoresca, le spiagge mozzafiato e la ricca tradizione culinaria.Dopo aver concluso la sua vacanza salentina, Janet Jackson è pronta a tornare al lavoro con il suo tour "Together Again Tour", che si concluderà a Lincoln, in California, nel mese di ottobre. La sua visita in Puglia ha sicuramente aggiunto un capitolo speciale ai suoi ricordi e dimostra ancora una volta l'attrattiva senza tempo di questa affascinante regione italiana.Nel suo post su Instagram, la cantante ha espresso la sua gratitudine per il soggiorno, definendolo memorabile. Questo è un altro esempio di come il Salento continui a essere una meta irresistibile per chi cerca bellezze autentiche, esperienze culturali e il calore dell'ospitalità italiana.