Lecce, violenta ragazza minorenne: condannato a quattro anni 26enne

LECCE - Un giovane di 26 anni, residente nel sud del Salento, è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere dal tribunale per reati di violenza sessuale aggravata e continua. La condanna è scaturita in seguito alla denuncia coraggiosa della compagna, che ha rivelato di essere stata vittima di abusi tra agosto e dicembre 2019. Secondo quanto riferito nella denuncia, i rapporti sessuali sarebbero stati forzati contro la sua volontà quando la ragazza era ancora minorenne, e in conseguenza di ciò, rimase incinta.La difesa del giovane ha costantemente sostenuto che i rapporti erano consensuali e ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso in appello, aspettando la pubblicazione delle motivazioni della sentenza da parte dei giudici.Questo caso evidenzia l'importanza di fornire alle vittime di abusi sessuali un ambiente sicuro e il sostegno necessario per denunciare tali crimini. La condanna del 26enne rappresenta un passo avanti nella giustizia per la giovane vittima, ma il percorso legale potrebbe non essere concluso con questa sentenza, dato il ricorso in appello annunciato dalla difesa. La società e il sistema giudiziario sono chiamati a garantire un'adeguata tutela delle vittime di violenza sessuale e a garantire che le indagini e i processi siano condotti con attenzione e imparzialità.