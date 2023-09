Casting nel Salento per un cortometraggio, si cercano varie figurazioni

Per cortometraggio prodotto da 8Production, diretto da Luca Joe Cucci, che si girerà a metà OTTOBRE nel Salento, cerchiamo: Per cortometraggio prodotto da 8Production, diretto da Luca Joe Cucci, che si girerà a metà OTTOBRE nel Salento, cerchiamo:





FIGURAZIONI SPECIALI:

- UOMO: età scenica 25/35 anni, di statura molto bassa (altezza 1.45 / 1,55), preferibilmente con capelli medio lunghi.

- DONNA/UOMO dai 40 ai 60 anni, oversize.

- DONNA/UOMO dai 40 ai 60 anni, molto magro.





FIGURAZIONI:

- DONNA/UOMO: età scenica 45/55 anni, molto robusti/oversize.

- RAGAZZO/RAGAZZA: molto robusti/oversize, dai 18 ai 25 anni.

- UOMINI con volti particolari: (segnati, molto rugosi, preferibilmente con cicatrici sul viso).

- UOMINI che hanno subito la perdita totale o parziale di un arto.





LE FIGURE RITENUTE IDONEE AL PROGETTO SARANNO CONTATTATE PER UN PROVINO SU PARTE. INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA A casting0923@gmail.com allegando:

FOTO PRIMO PIANO E FIGURA INTERA: meglio se scattate al momento (NO foto con occhiali da sole, NO espressioni strane, NO foto con altre persone. NO FOTO CON FILTRI)

DATI PERSONALI: NOME, COGNOME, ETA’, CITTA’ DI DOMICILIO, ALTEZZA, NUMERO DI TELEFONO E MAIL. TUTTE LE MAIL CHE NON CONTENGONO QUESTI DATI NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. LAVORO RETRIBUITO COME DA CCNL.

Responsabile figurazioni: Denise Valentino Instagram: luca_joe_cucci \ denise__valentino