ORTA NOVA - Nella serata del 31 agosto, un drammatico episodio di gelosia e violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Orta Nova, portando all'arresto di una ragazzina che ha accoltellato una coetanea di 18 anni, la fidanzata del suo ex, durante un acceso litigio nella piazza principale.La giovane, che evidentemente non aveva accettato la fine della sua relazione, è rimasta coinvolta in una lite con la sua "rivale in amore". La discussione è presto degenerata in violenza fisica, culminando nel momento in cui la ragazzina ha impugnato un coltello e ha colpito ripetutamente la vittima al busto. Ha anche tentato di ferire il suo ex fidanzato, ma quest'ultimo è riuscito a fuggire incolume dalla scena.Dopo l'aggressione, la giovane vittima è stata immediatamente trasportata all'ospedale Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non sono state classificate come gravi e non è in pericolo di vita.L'arma del crimine, il coltello utilizzato nell'aggressione, è stata consegnata alle autorità investigative, che stanno conducendo un'indagine per ricostruire completamente l'accaduto.La ragazzina è stata fermata e condotta in carcere, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. L'incidente ha scosso la comunità di Orta Nova e sottolinea l'importanza di affrontare le questioni legate alla gelosia e alle relazioni sentimentali in modo sano e rispettoso.