MONOPOLI - AESSE Soluzioni Informatiche, innovativo Managed Service e Security Service Provider, da il via alla prima edizione di “Made in Cybersecurity - La sicurezza OT nell’Industria 4.0”, il primo evento al Sud Italia interamente dedicato alla sicurezza informatica nell’era della fabbrica digitale interconnessa, patrocinato dal CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), dal Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese e da Confindustria Bari e BAT Giovani Imprenditori, e accreditato tra le iniziative dell’European Cyber Security Month (ECSM), in programma venerdì , 13 ottobre, a Monopoli presso l’Agriturismo Tenuta Chianchizza.L’evento, si rivolge a Imprenditori e CEO, Direttori di Stabilimento e Direttori di Produzione, IT Manager, OT Manager, CISO e Maintenance Manager di aziende manifatturiere che hanno abbracciato la transizione digitale, investendo nella produzione industriale automatizzata e interconnessa, oggi di fronte a nuove sfide di cybersicurezza.Organizzato in collaborazione con Fortinet, leader globale nella sicurezza informatica e con Uania, innovativa start up che propone soluzioni e servizi per l'aggregazione di banda, l'evento rappresenta un'opportunita unica di informazione e confronto per i manager aziendali sul futuro della OT Security, in cui professionisti di Cybersecurity industriale ed esperti di tecnologia offriranno una panoramica delle nuove minacce emergenti e dei vettori di attacco, e dei nuovi obblighi normativi introdotti dalla Direttiva NIS 2, illustrando le strategie disponibili sul mercato, gli standard di riferimento (IEC 62443, NIST) e le soluzioni di OT Security di ultima generazione per una efficace riduzione dei rischi.“La digitalizzazione delle fabbriche e la connessione a internet dei macchinari industriali portano con sé un incremento dei rischi di attacchi informatici e di interruzione della produzione. Negli ultimi anni sono stati individuati centinaia di nuove vulnerabilità e vettori di attacco ai sistemi di controllo industriali e gli attacchi sono diventati sempre più frequenti e sofisticati” commenta Stefano Aversa - Founder & CEO di AESSE Soluzioni Informatiche, aggiungendo: “Per questo motivo abbiamo organizzato ‘Made in Cybersecurity - La sicurezza OT nell’Industria 4.0’, il primo evento al Sud pensato per il settore industriale che punta, attraverso il contributo di professionisti di Cyber security industriale e di esperti di tecnologia, ad accrescere le conoscenze relative ai rischi e agli obblighi normativi e a far luce sulle strategie e sulle soluzioni di OT Security di ultima generazione disponibili sul mercato per una efficace mitigazione dei rischi e per la compliance normativa.”Al termine, gli ospiti potranno trattenersi per un’apericena della masseria.La partecipazione all’evento e gratuita, previa iscrizione, soggetta a conferma da parte della Segreteria Organizzativa.Per il programma completo, info e iscrizioni: https://MICS2023.eventbrite.com/Per informazioni organizzative: marketing@aessesoluzioni.it