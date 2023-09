Missione di salvataggio dell'Aeronautica militare: donna di 70 anni salvata da nave da crociera al largo della costa barese

Un'operazione di soccorso cruciale è stata portata a termine con successo dall'equipaggio dell'84° Centro Search and Rescue del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare italiana. A bordo di un elicottero HH-139B, l'equipaggio si è rapidamente mobilitato per salvare una donna di 70 anni in imminente pericolo di vita, che si trovava a bordo di una nave da crociera maltese al largo della costa barese.La tempestiva risposta dell'Aeronautica Militare è stata fondamentale per garantire la sicurezza della paziente. Dopo il recupero della donna dalla nave da crociera, l'elicottero si è diretto verso l'aeroporto di Bari-Palese, dove un'ambulanza era pronta per il trasporto immediato al centro ospedaliero più vicino, dove avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie.Questa missione di soccorso è stata coordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), un reparto dell'Aeronautica Militare italiana specializzato nel coordinamento e nella gestione di operazioni di soccorso in situazioni di emergenza. La richiesta di intervento è giunta dalla Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Bari, dimostrando la sinergia tra le diverse agenzie di soccorso nell'ambito delle operazioni di salvataggio marittimo.L'efficacia di questa operazione è un esempio tangibile dell'importanza del coordinamento e della prontezza delle forze di soccorso italiane, che lavorano instancabilmente per proteggere la vita umana in situazioni di emergenza. La tempestività e la professionalità dell'equipaggio dell'Aeronautica Militare hanno contribuito a garantire un lieto fine a questa delicata situazione di pericolo in mare.