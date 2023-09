Officina d'Arte di Bitetto riprende con una mostra d’arte dedicata a due artisti eclettici

BITETTO - La comunità di Bitetto, nonostante la triste notizia del recente decesso della poetessa Annamaria Fabbroni, si prepara a riprendere la sua attività culturale e artistica. L'associazione "Officina d'Arte" riparte con il suo programma autunnale, dimostrando che la vita continua e che l'arte può essere una fonte di ispirazione e consolazione.L'evento di apertura di questa nuova stagione culturale è una mostra d'arte che presenta le opere di due artisti molto diversi tra loro: Antonio Soranno e Pasquale Binetti. Antonio Soranno è un maestro ebanista con un talento straordinario nel lavorare il legno. Le sue sculture e oggetti trasformano semplici tronchi in opere d'arte, che spaziano da carrozze di ogni epoca a cavalli, pannelli, incisioni e statue. Soranno ha esposto le sue opere in molte città, tra cui Verona, Firenze e in diverse località della Puglia. La sua creatività, unita a una grande manualità, rende le sue creazioni uniche.Il secondo artista, Pasquale Binetti, è un pittore che si esprime su tele ed oggetti di varie dimensioni. Il suo amore per il disegno è emerso fin da giovane, diventando ben presto una passione che ha coltivato nel corso degli anni. Dopo gli studi presso la libera Università Europea di Macerata, Binetti ha intrapreso l'attività di grafico pubblicitario e ha continuato a sperimentare con materiali, tecniche e stili diversi nelle sue opere d'arte.L'inaugurazione della mostra dedicata a questi due artisti avrà luogo il 25 settembre 2023 alle ore 18 nella sede dell'associazione Officina d'Arte, situata in piazza Aldo Moro 17, a Bitetto. La mostra rimarrà aperta al pubblico per una settimana, con orari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:30.Officina d'Arte invita tutti gli amanti dell'arte e della cultura a partecipare all'inaugurazione e a scoprire le straordinarie creazioni di Antonio Soranno e Pasquale Binetti. Questo evento offre un'opportunità unica per apprezzare la diversità artistica e la maestria di questi due talentuosi artisti.