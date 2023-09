BARI - Un parcheggiatore abusivo di 30 anni è stato condannato a otto mesi di reclusione dopo aver patteggiato la pena. L'uomo, di origine straniera, era stato arrestato la scorsa settimana con l'accusa di aver aggredito due agenti della Polizia Locale di Bari.L'incidente è avvenuto nella zona del Molo di San Nicola a Bari, quando il parcheggiatore abusivo è entrato in un conflitto fisico con gli agenti. Durante l'aggressione, uno degli agenti è stato morso dall'uomo, mentre l'altro ha subito una testata.Non è la prima volta che l'uomo ha avuto problemi con la legge. Era stato denunciato due volte in passato, a maggio e luglio dello stesso anno, per resistenza a pubblico ufficiale, in entrambi i casi per aver aggresso agenti della Polizia Locale di Bari.Inoltre, l'uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla questura di Padova, il che indica che aveva già avuto problemi legali in altre regioni italiane.Questa condanna a otto mesi di reclusione è il risultato del patteggiamento della pena da parte del parcheggiatore abusivo. L'episodio dimostra l'importanza del rispetto per le leggi e le autorità locali, nonché la necessità di affrontare il problema dei parcheggiatori abusivi che operano nelle città italiane, spesso creando disagi e situazioni di conflitto.