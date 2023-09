Il via libera del Comitato economico e finanziario del Consiglio dell'Unione Europea per l'erogazione della terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'Italia è stato accolto come una vittoria per il Paese e il governo guidato da Giorgia Meloni. Questo successo è stato ottenuto grazie all'instancabile lavoro svolto dal ministro Giancarlo Giorgetti e dal suo team nel corso dell'ultimo anno.Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia (FdI) e capogruppo in Commissione Finanze alla Camera, ha voluto esprimere il suo plauso per questo importante risultato. Ha sottolineato l'importanza della costanza e della serietà dimostrate dal governo nella gestione del PNRR e nella risoluzione delle criticità create in passato.Congedo ha poi fatto un appello diretto alla sinistra politica, chiedendo che questa si scusi per le molte falsità che, a suo dire, sono state pronunciate in questi mesi riguardo al PNRR e all'operato del governo. Ha evidenziato che i risultati ottenuti dimostrano chiaramente che il governo sta lavorando con determinazione per il bene del Paese.Questo annuncio rappresenta una sottolineatura delle tensioni politiche tra le diverse fazioni nel panorama italiano. Mentre il governo Meloni cerca di portare avanti il proprio programma e ottenere risultati concreti, l'opposizione di sinistra sembra mantenere una posizione critica e scettica nei confronti delle politiche adottate.Il dibattito sulla gestione del PNRR e sulle politiche economiche del governo italiano continua a essere un argomento centrale nella discussione politica del Paese, e la richiesta di scuse da parte di Congedo è solo l'ultimo sviluppo in questa controversia. La politica italiana rimane quindi un terreno di confronto acceso, con differenti visioni sul futuro e la direzione che il Paese dovrebbe intraprendere.