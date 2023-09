BARI - Settembre a Torre Quetta è il mese dedicato al sociale, e dopo il successo di eventi precedenti, arriva un'iniziativa unica che celebra la sinergia tra diverse realtà. Sabato 16 settembre, Torre Quetta ospiterà "Salva Gente," un evento organizzato in collaborazione con il centro diurno psichiatrico Auxilium, la Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V e il gruppo Sub Scuba Family.Il centro diurno psichiatrico Auxilium, attivo nel territorio da 25 anni, si è sempre dedicato al benessere psico-fisico dei suoi utenti. Quest'anno, ha voluto ampliare le attività all'aperto, permettendo agli utenti di entrare in contatto con l'ambiente esterno, che sia il mare o gli animali. Da questa idea è nato l'evento "Salva Gente."L'obiettivo di questo evento è promuovere il benessere attraverso la relazione, sia tra individui che tra esseri umani e animali. La fiducia, la collaborazione e l'esperienza di situazioni nuove sono elementi essenziali per il benessere psicologico, e "Salva Gente" offre l'opportunità di sperimentare tutto questo.Gli utenti del centro Auxilium hanno avuto l'opportunità di interagire con l'associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V e il gruppo Sub Scuba Family, vivendo esperienze che hanno cambiato il modo in cui affrontano il rapporto con il mare.L'evento "Salva Gente" avrà luogo sabato 16 settembre, a partire dalle 10:30, sulla spiaggia di Torre Quetta. Coinvolge gli utenti e il personale del centro diurno Auxilium di Acquaviva delle Fonti, gli istruttori sub dell'associazione Scuba Family di Cassano delle Murge e i tecnici della Scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari.Questa sinergia tra diverse realtà ha permesso di creare connessioni significative tra individui e tra esseri umani e animali, sia sulla terraferma che sotto il mare. L'evento "Salva Gente" promette di immergersi in un mondo di emozioni e di rafforzare il legame tra la comunità e il mare. Una giornata che unisce il sociale alla bellezza del mare di Torre Quetta.