GALLIPOLI (LE) - Dopo la serata inaugurale svoltasi a Brindisi, l'International Fashion Award 2023, prosegue giovedì 14 settembre, alle 19:30, a Gallipoli, presso L'Ecoresort Le Sirené, con un evento di gala prestigioso e unico nel suo genere che continuerà a celebrare il talento straordinario di designer internazionali. Un progetto realizzato da Mad Mood Srls con la coproduzione della Fondazione ITS Miti Moda, in un connubio che vede la collaborazione tra due importanti realtà operanti nel settore.





La manifestazione prevede un press party dedicato alla stampa e alla televisione, in cui giornalisti ed esperti di comunicazione potranno ammirare, in anteprima, capi disegnati dagli stilisti protagonisti delle prossime sfilate in programma nelle giornate successive, oltre all’abito con i colori della squadra calcistica del Lecce curato dallo stilista di fama mondiale Gerardo Casas che intende essere un omaggio da parte del mondo della moda ai giallorossi. Momento rilevante della serata sarà la consegna di un riconoscimento speciale a Pantaleo Corvino, responsabile tecnico dei giocatori dell’U.S. Lecce.

Per l’occasione sarà firmato un protocollo d’intesa dalla Fondazione ITS Miti Moda, Fondazione Vis per la formazione Puglia e dall’Aspara College of Model Art and Business di Taraz in Kazakistan, per creare una collaborazione che favorirà scambi culturali tra giovani studenti pugliesi e kazaki, consentendo loro di approfondire la conoscenza delle reciproche tecniche sartoriali e tessili, arricchendo la propria formazione.

La serata sarà condotta dal giornalista Marco Renna e prevede gli interventi dell’imprenditore Attilio Caputo, Direttore Generale di Caroli Hotels, partner dell’evento, Leonardo Lanzilao, Direttore Marketing dell’International Fashion Award, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Sindaco di Gallipoli, Ramona Visconti, Assessore con deleghe Cultura e turismo, Spettacolo, Sport e Associazionismo del Comune di Monteroni di Lecce, Natacha Pizzolante, Assessore con deleghe Turismo e marketing territoriale, Cultura e Sport, Rapporti con le associazioni e volontariato del Comune di Presicce-Acquarica, dove si terranno gli appuntamenti successivi dell’iniziativa.

L’International Fashion Award continuerà, infatti, il 15 settembre, alle 19:30, in Piazza del Popolo di Presicce - Acquarica e renderà omaggio a eccellenze come Guljan Dowletowa, Sajas e Kalaivany Kuppusamy. Il 16 settembre, alle 19:30, cornice della quarta serata sarà Piazza Falconieri a Monteroni di Lecce, nell’ambito del "Negroamaro Week", con la presenza di designer come Dana Ashimoval, Gerardo Casas e NatachaVan. L'evento si chiuderà in grande stile il 17 settembre, alle 19:30, con un esclusivo Yacht Party a Torre Vado, a bordo di "Utopia", un catamarano da 120 posti che, farà il giro della costa, offrendo agli ospiti un'esperienza indimenticabile.