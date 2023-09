TORITTO - La comunità di Toritto si trova in uno stato di apprensione e preoccupazione a causa della scomparsa di Francesco Cascione, un giovane di 27 anni originario del luogo, la cui scomparsa è stata segnalata dalla sua famiglia la notte dell'11 settembre. La ricerca di Francesco è diventata una priorità per la comunità, che spera di riportarlo sano e salvo a casa.Secondo quanto riferito dai familiari, Francesco è stato visto per l'ultima volta quando si è allontanato da casa intorno alle due di notte. Era alla guida della sua Renault Megan con targa CK963RD. Al momento della scomparsa, indossava una maglia nera con la scritta "NuovArredo," bermuda blu e scarpe Adidas. Inoltre, Francesco ha dei tatuaggi sul collo e sul braccio che potrebbero aiutare a riconoscerlo.La famiglia e gli amici di Francesco stanno facendo tutto il possibile per rintracciarlo e riportarlo a casa in sicurezza. Hanno diffuso informazioni sul suo aspetto e sulla sua automobile e chiedono l'aiuto della comunità per aiutare nelle ricerche.In caso di avvistamento o informazioni che possano essere utili per la ricerca di Francesco Cascione, si prega di contattare il cognato al numero 3401162664. Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere cruciale per aiutare a risolvere questo caso e riunire Francesco con la sua famiglia preoccupata.La scomparsa di un membro della comunità è sempre motivo di preoccupazione e mobilitazione. Toritto si è unita per cercare di riportare Francesco a casa, dimostrando la forza della solidarietà comunitaria nei momenti di difficoltà.