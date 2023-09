FOGGIA - Le forze dell'ordine di Foggia hanno fatto un importante passo avanti nella risoluzione del caso di omicidio e rapina della tabaccaia Franca Marasco, arrestando un uomo di 70 anni sospettato di essere il complice in questo brutale crimine. L'arresto segue l'identificazione e la cattura del principale sospettato, un uomo di 43 anni, avvenuta a Napoli lo scorso settembre.Il terribile episodio ha avuto luogo il 28 agosto, quando la tabaccaia di 72 anni è stata assassinata nel suo negozio in via Marchese De Rosa a Foggia. L'arrestato di 70 anni, un foggiano senza fissa dimora, è stato accusato di concorso in rapina aggravata e omicidio, con gravi prove che lo collegano al crimine.Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo di 70 anni avrebbe svolto un ruolo chiave nella pianificazione e nell'esecuzione di questo tragico evento. Si ritiene che abbia indicato la tabaccheria come bersaglio al suo complice, l'autore materiale dell'omicidio, e gli avrebbe anche fornito il coltello utilizzato nell'aggressione mortale. Inoltre, avrebbe fornito mascherine e guanti che sono stati indossati durante il delitto. In cambio dei servizi offerti, l'arrestato avrebbe ricevuto una parte del denaro rubato all'interno del negozio prima della fuga dell'assassino.Le indagini hanno anche rivelato che il piano iniziale prevedeva una serie di rapine in altri negozi di tabacchi nella stessa città. I due complici avevano apparentemente intenzione di spartirsi il bottino ottenuto da tali crimini.L'uomo di 70 anni è stato posto in custodia e sarà processato per i gravi reati di cui è accusato. Nel frattempo, la comunità di Foggia potrà finalmente vedere un po' di giustizia per questo orribile atto.