Scoperte attività di Noleggio con Conducente (NCC) non autorizzate a Bari: 8 casi in 20 giorni

BARI - La Polizia Locale di Bari ha intensificato i controlli sull'attività di Noleggio con Conducente (NCC) nella città e ha scoperto ben otto individui negli ultimi venti giorni che stavano operando nell'ambito del NCC senza le necessarie autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni legali stabilite.Secondo quanto reso noto dalla Polizia Locale, le irregolarità sono emerse in diverse occasioni. Il 4 settembre, una Mercedes Vito è stata sorpresa trasportare cinque passeggeri da Taranto a Bari, e un'altra Opel Vivaro aveva a bordo due passeggeri in viaggio dall'Aeroporto Karol Wojtyla a un bed and breakfast di Ostuni. Il 5 settembre, una Mercedes è stata intercettata mentre caricava due passeggeri dall'Aeroporto. L'11 settembre, una Fiat Scudo aveva sei passeggeri a bordo in viaggio dall'Aeroporto al centro città, dove avevano intenzione di noleggiare un veicolo senza prenotazione. Il 13 settembre, sono state scoperte una Mercedes E250 con due passeggeri diretti a Cerignola e un altro veicolo con quattro passeggeri diretti a Savelletri partendo dall'Aeroporto. Il 17 settembre, un'altra Mercedes è stata intercettata mentre trasportava quattro passeggeri dal Porto di Bari a Caserta. Il 23 settembre, in Aeroporto è stato scoperto un veicolo con tre passeggeri stranieri provenienti da Otranto. Infine, il 25 settembre, un veicolo con due passeggeri diretti verso il monopolitano è stato fermato sempre in Aeroporto.In tutte queste situazioni, è emerso che i conducenti stavano svolgendo attività di NCC senza la debita autorizzazione o in violazione delle norme previste dalla legge. In base al codice della strada, la sanzione pecuniaria prevista per tali infrazioni può comportare la sospensione del documento di circolazione per un periodo che va da due a otto mesi.Gli agenti della Polizia Locale hanno evidenziato una diffusa irregolarità nelle destinazioni e negli arrivi da fuori città di Bari. Ciò ha portato alla considerazione della necessità di condurre un'attività di controllo più estesa e mirata in tutta la regione, al fine di garantire la protezione degli utenti che utilizzano i servizi pubblici di trasporto e di preservare l'integrità delle regole per chi esercita l'attività di trasporto pubblico, sia nel settore dei taxi che nell'ambito del NCC.