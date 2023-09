Basket, Happy Casa Brindisi l'americano Xavier Sneed infortunato

L’obiettivo è cercare di recuperarlo per la prima gara del campionato di A/1 di basket, mercoledì 4 Ottobre col Reggio Emilia al “Pala Pentassuglia”. Il tecnico dei brindisini Fabio Corbani punterà molto su Sneed per questa stagione. Potrebbe risultare decisivo per cercare di raggiungere prima la salvezza e dopo la qualificazione ai play off scudetto.

Nell’Happy Casa Brindisi l’americano Xavier Sneed 25 anni, si è infortunato in allenamento. Il cestista ha riportato la lesione del muscolo adduttore della gamba sinistra. Sarà valutato ogni giorno dai medici della squadra pugliese.