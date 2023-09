Sec Bari fb





Contro i pisani, nella quinta giornata di Serie B 2023-24, i biancorossi dovranno dimostrare di aver recuperato sul piano atletico e sul piano tecnico-tattico nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Una verifica resa necessaria da un inizio di torneo poco convincente agli occhi della stampa e della tifoseria barese. Quest'ultima seguirà la squadra con circa 800 sostenitori biancorossi per spingere il Galletto a confermare la tradizione positiva all'Arena Garibaldi e dove passò, sempre in Serie B, per 1-2 nell'incontro disputato il 23 aprile 2023.

- Confermare l'imbattibilità esterna, dopo la vittoria del 26 agosto in casa della Cremonese ed il pareggio ottenuto il 3 settembre al Liberati con la Ternana. E' la missione che impegnerà il Bari in quel di Pisa, dove a partire dalle ore 14.00 di sabato 16 settembre 2023 gli uomini di Mignani affronteranno i nerazzurri di Alberto Aquiliani, reduci dal 2-0 subìto a Modena il 2 settembre.