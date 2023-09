SOS Terremoto Solidarietà in Marocco: la Fondation Orient-Occident in prima linea e La Fiermontina Family Collection fa un appello alla Puglia

Circa tremila le vittime accertate e oltre seimila i feriti del terribile terremoto di magnitudo 6.8, che ha colpito il Marocco nella notte tra l’8 e il 9 settembre, con epicentro a una settantina di chilometri a sud di Marrakech. Alcune comunità di montagna sono isolate e le squadre di soccorso continuano a scavare disperatamente tra le macerie. Servono vestiti, medicinali, cibo, tende, generatori per l’elettricità, ma non solo. Serve anche molto sostegno psicologico, per la popolazione marocchina devastata dal sisma.Un appello accorato alla Puglia arriva da Antonia Yasmina Filali, mente e anima insieme al fratello de La Fiermontina Family Collection, la collezione di dimore esclusive tra Lecce, Parigi e Larache e presidente della Fondation Orient-Occident (FOO), la ONG marocchina con sede a Rabat e in altri centri del Paese, che da 30 anni favorisce l’integrazione e accoglie marocchini, migranti e rifugiati in cerca di aiuto, fornendo loro istruzione, formazione, coaching e servizi per sviluppare l'autonomia e l'imprenditorialità, soprattutto femminile, come il laboratorio di cucito e ricamo a marchio Migrants du Monde.Era pronta a partecipare dal 10 al 13 settembre a Pure Life Experiences, la rassegna dedicata al turismo esperienziale, che riunisce i migliori travel designer del mondo, per presentare l’ultimo nato della collection, La Fiermontia Ocean eco retreat nella provincia di Larache a 50 minuti da Tangeri, quando invece ha dovuto attivare un’unità di crisi “SOS Terremoto Solidarietà” in seno alla FOO, che si è occupata subito di dare supporto psicologico a livello nazionale con un numero verde attivo ogni giorno (0800004146), di inviare il team della sede di Marrakech a visitare i diversi villaggi colpiti per valutare la situazione e le emergenze, di consegnare i beni di prima necessità al reparto pediatrico del CHU di Marrakech.Grazie alla cooperazione internazionale, la Fondazione sta mobilitando fondi significativi che ridistribuirà con trasparenza e rigore per affrontare una catastrofe umanitaria di tale portata. Coordinandosi con gli enti territoriali e le associazioni locali, la Fondation Orient-Occident ha messo a disposizione il proprio dispositivo di emergenza per aiutare le persone colpite dal terremoto, attraverso la sua rete di psicologi e assistenti umanitari.“Ci siamo mobilitati immediatamente, recandoci soprattutto nei villaggi colpiti. Abbiamo creato un numero gratuito di aiuto psicologico. Ma dobbiamo vedere cosa serve a lungo termine. Siamo abituati ad aiutare i villaggi più disagiati. Abbiamo realizzato, ad esempio, scuole mobili in container. Cosa che faremo al più presto nelle regioni colpite. Per questo servono fondi e facciamo appello alla generosità dei pugliesi, nostra seconda famiglia, affinché possano aiutare i fratelli marocchini con una donazione (Conto corrente: CFG Bank intestato a Fondation Orient Occident /Rabat / SOS terremoto - RIB: 050 810 002 01003027 120 04 49 - IBAN: MA64050 810 002 01003027 120 04 49 - Code BIC (Swift 57A): CAFGMAMCXXX) spiega Antonia Yasmina Filali.Poche persone come Antonia Yasmina comprendono bene il doppio volto del Marocco, in bilico tra la modernità con autostrade a quattro corsie e treni ad alta velocità che collegano Casablanca a Tangeri e la povertà più assoluta, con comunità rurali dimenticate, per le quali l’immigrazione clandestina in Europa è vista ancora come l’unica via d’uscita.Far rivivere paesini quasi scomparsi, non solo fornendo acqua, strade, ma anche istruzione, favorendo la nascita di cooperative locali, iniziative agricole sostenibili e un turismo basato sull'economia sociale, è la missione de La Fiermontina Family Collection con l’aiuto fondamentale della Fondation Orient – Occident. Ora però l’emergenza è un’altra ed è indispensabile l’aiuto di tutti. www.orient-occident.org/