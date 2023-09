Sparatoria a Taranto: ferito 35enne in un inseguimento tra moto e polizia

TARANTO - Nella notte scorsa, un tragico episodio ha scosso la città di Taranto, con una sparatoria che ha coinvolto almeno quattro motociclisti e le forze dell'ordine. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco durante un inseguimento che ha avuto luogo tra le vie della città.L'incidente ha avuto inizio con un conflitto a fuoco, seguito dall'inseguimento delle persone coinvolte, che sono salite a bordo di moto. Le autorità sono state allertate e le Volanti della Questura sono intervenute immediatamente. Durante l'inseguimento, un'auto della Polizia è stata speronata, e un agente ha riportato ferite lievi.L'intervento delle forze dell'ordine ha messo in fuga i malviventi, innescando un ulteriore inseguimento per le strade del rione Tre Carrare. Questo secondo inseguimento si è concluso in modo drammatico con lo schianto di uno degli scooter, che ha urtato un'auto della Polizia all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno.Il conducente della moto, il 35enne ferito da un colpo di pistola al braccio sinistro, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul luogo della sparatoria, gli agenti della Polizia Scientifica hanno recuperato un bossolo e avviato gli esami balistici per determinare la provenienza dell'arma utilizzata.Attualmente, le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite per identificare tutti i partecipanti alla sparatoria e per far luce sull'accaduto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli investigatori, nella speranza di ottenere informazioni cruciali per risolvere questo caso di violenza. La comunità e le autorità locali seguono con preoccupazione gli sviluppi di questa tragica vicenda.