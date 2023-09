Incendio nell'Oasi di Torre Guaceto: Vigili del Fuoco e Polizia al lavoro per spegnere le fiamme

BRINDISI - Nelle ultime ore, un incendio devastante ha colpito l'Oasi di Torre Guaceto, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. La scena del rogo si è concentrata nel Centro Velico di Torre Guaceto, una zona di grande valore naturalistico e paesaggistico situata nella provincia di Brindisi.I Vigili del Fuoco sono stati rapidamente dispiegati sul luogo per spegnere l'incendio, e sul posto sono presenti la prima partenza e il supporto con l'autobotte del Comando di Brindisi. La Polizia di Stato è intervenuta anch'essa per coordinare gli sforzi di soccorso e indagare sulle cause dell'incendio.L'incendio ha coinvolto una struttura di circa 200 metri quadrati all'interno del Centro Velico, che conteneva materiale destinato alle imbarcazioni, tra cui vele e cordami. Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, la struttura è stata messa in sicurezza, ma è attualmente inagibile a causa dei danni subiti.Le indagini sulle cause di questo devastante incendio sono in corso, con l'obiettivo di determinare se si sia trattato di un incidente o se ci siano elementi che suggeriscano un'origine dolosa.La comunità locale e le autorità sono fortemente preoccupate per l'impatto ambientale di questo incendio nell'Oasi di Torre Guaceto, che è una preziosa risorsa naturale e turistica. Gli sforzi per contenere e risolvere questa emergenza continuano, con la speranza di preservare questo ecosistema unico e di riportare alla normalità la zona colpita dall'incendio.