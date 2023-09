BARI - Un altro incidente stradale ha messo in allerta questa pomeriggio il traffico sulla SS16, all'altezza dello svincolo per Carrassi-Carbonara. Cinque vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena che ha causato disagi alla circolazione e preoccupazione per i feriti coinvolti.L'incidente si è verificato in una zona molto trafficata, e le circostanze esatte che hanno portato al tamponamento devono ancora essere completamente chiarite. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 per prestare soccorso ai feriti, ma al momento non sono state rese note informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente.L'evento ha causato ulteriori complicazioni al traffico, con code in direzione sud, creando ulteriori disagi per chi viaggiava lungo quella tratta stradale.Gli incidenti stradali, specialmente quelli che coinvolgono più veicoli, sono situazioni che richiedono sempre la massima attenzione e prontezza nelle operazioni di soccorso e nelle indagini per determinare le cause dell'incidente.La sicurezza stradale rimane una priorità fondamentale per evitare incidenti e garantire la tutela della vita e dell'incolumità di tutti gli utenti della strada. Gli automobilisti sono incoraggiati a prestare attenzione alle condizioni stradali, rispettare i limiti di velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli, contribuendo così a prevenire incidenti come questo.