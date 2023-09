Tennis, Coppa Davis: l'Italia sfiderà l'Olanda nei quarti di finale

Nel doppio punteranno su Wesley Koolkof e Jean Julier Rojer. L’ Italia cercherà di recuperare Jannik Sinner e Matteo Berrettini, assenti per infortunio nella fase a gironi a Bologna dal 12 al 17 Settembre. Il capitano non giocatore degli azzurri Filippo Volandri ha dichiarato: “ L’ Olanda è una squadra compatta, ma vogliamo vincere per qualificarci alla semifinale”.

FRANCESCO LOIACONO - Si è svolto a Malaga in Spagna ieri, il sorteggio delle Finali di Coppa Davis. Le partite si giocheranno nella città iberica dal 21 al 26 Novembre. L’ Italia sfiderà l’ Olanda nei quarti di finale. Il Canada affronterà la Finlandia. La Repubblica Ceca dovrà vedersela con l’ Australia. La Serbia incontrerà la Gran Bretagna. Gli olandesi potranno contare su Tallon Griekspoor e Botic Van De Zandschulp per i singolari.