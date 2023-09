Tentativo di rapina a mezzo blindato a Bari: Polizia sventa il colpo

BARI - Nella tarda mattina di oggi, un tentativo di rapina è stato sventato a Bari, quando un mezzo blindato diretto alla filiale dell'Unicredit in via Buozzi è stato oggetto di un'aggressione da parte di un gruppo di malviventi. La rapina è stata prontamente bloccata grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti della Squadra mobile di Bari.Secondo le prime informazioni, quattro individui, forse armati, hanno tentato di bloccare il portavalori con l'intenzione di sottrarre il bottino. Tuttavia, grazie alla rapida risposta delle forze dell'ordine, non sono riusciti nel loro intento.È importante sottolineare che durante l'incidente non sono stati sparati colpi di arma da fuoco, e non si registrano feriti tra i partecipanti all'episodio. La pronta e coordinata azione della polizia ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.Le indagini sono ancora in corso, e gli agenti stanno conducendo accertamenti e rilievi per identificare e perseguire i responsabili di questo tentativo di rapina. Questo evento sottolinea l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza delle comunità e nel prevenire atti criminali di questo genere.