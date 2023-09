Sparatoria a Taranto: colpi d'arma da fuoco nei pressi della Prefettura

TARANTO - Questa mattina, nella città di Taranto, si è verificata una sparatoria in via Principe Amedeo, nelle vicinanze del parcheggio ex mercato coperto. Fortunatamente, nonostante si tratti di una zona molto frequentata, non si sono registrati feriti nell'incidente.L'episodio ha avuto luogo a pochi metri dalla Prefettura di Taranto, dove era in corso un importante vertice tra la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, il prefetto locale, il questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.La Polizia è intervenuta tempestivamente sulla scena e ha iniziato ad indagare sulla sparatoria. Sembrerebbe che l'autore del gesto sia stato già identificato. Sul luogo del fatto, gli agenti hanno rinvenuto tre bossoli, che rappresentano una prova fondamentale per le indagini in corso.Non è la prima volta che in questa zona di Taranto si verificano episodi simili. Nei giorni scorsi, nello stesso luogo, era già avvenuta una sparatoria analoga, mettendo in allarme le autorità locali e la comunità.Le indagini sono in corso, e la polizia sta lavorando duramente per risolvere questo caso e portare gli autori di tali azioni violente alla giustizia. Nel frattempo, la città resta in stato di allerta, con la speranza che incidenti come questi possano essere evitati in futuro, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei luoghi istituzionali.