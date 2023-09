La Villa Comunale "Giuseppe Garibaldi" sarà il cuore pulsante di questa festa del gusto. Ecco cosa vi attende durante i due giorni dell'evento:



Venerdì 15 settembre:

- Spettacolo di Burattini "Il messicano innamorato" alle ore 17:00, un'opportunità per le famiglie di godere di un classico intrattenimento.

- Street band "Bassa Musica Grumo" alle ore 18:30, che porterà ritmo e musica alle strade di Locorotondo.

- Degustazioni di vino e uva dalle ore 18:30, un'occasione per assaporare i prelibati vini locali (prenotazioni gratuite al numero 340-3680245 con WhatsApp).

- Apertura dei tavoli vino e gastronomia a partire dalle ore 19:00, per deliziare il palato con le specialità locali.

- Francesco Greco Ensemble "Violin live show" alle ore 20:30 in piazza Rodio, un momento di musica dal vivo per concludere la serata in bellezza.



Sabato 16 settembre:

- Burattini "Il messicano innamorato" alle ore 17:00, un altro spettacolo per i più giovani.

- Street band "Bassa Musica Molfetta" alle ore 18:30, per continuare a ballare e divertirsi.

- Degustazioni di vino e uva dalle ore 18:30, per esplorare ulteriormente i sapori del territorio (prenotazioni gratuite al numero 340-3680245 con WhatsApp).

- Apertura dei tavoli vino e gastronomia a partire dalle ore 19:00, per assaporare le delizie culinarie locali.

- Alle ore 20:00, Gianni Palmisano Dj set e fisarmonica in villa comunale, un'opportunità per ballare e godersi la serata.



L'organizzazione di "Vini sotto le Cummerse" è a cura della Pro Loco Locorotondo in collaborazione con numerose entità, tra cui il Comune di Locorotondo, l'ITS per l'Agroalimentare, l'IISS "Basile Caramia-Gigante," il CRSFA "Basile Caramia," il Gal Valle d'Itria, la BCC Locorotondo, e l'Ecomuseo della Valle d'Itria.



L'ingresso all'evento è libero, quindi tutti sono invitati a partecipare a questo fine settimana di gusto, divertimento e cultura culinaria. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 340-3680245 tramite WhatsApp. Non perdetevi questa straordinaria occasione per scoprire le delizie di Locorotondo.

LOCOROTONDO - Dal 15 al 16 settembre 2023, gli amanti del buon cibo e del vino avranno un appuntamento da non perdere a Locorotondo con la manifestazione "Vini sotto le Cummerse." Questo evento annuale è una celebrazione dei vini locali, dei piatti tradizionali e dell'arte della street performance.