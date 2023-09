BARI - Una giornata già impegnativa per il traffico nella città di Bari si è trasformata in un vero e proprio incubo per gli automobilisti, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante sulla SS16 direzione sud. La circolazione stradale è stata bloccata da Carbonara-Carrassi fino a Japigia, con gravi disagi per chi si è trovato sulla strada.L'incidente, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha visto coinvolto un camion che, secondo le prime informazioni, avrebbe anche perso parte del carico che trasportava. La situazione è diventata ancor più complessa a causa dei detriti sparsi sulla strada, rendendo difficile il ripristino della viabilità.Immediatamente dopo l'incidente, le autorità locali sono intervenute sul posto per gestire la situazione e assistere chiunque fosse coinvolto. La Polizia Locale, il servizio di emergenza sanitaria 118 e i Carabinieri sono stati mobilitati per garantire la sicurezza e l'assistenza necessaria.Nel frattempo, in redazione sono arrivate numerose segnalazioni da parte di automobilisti bloccati nel traffico, che hanno condiviso la loro frustrazione e le difficoltà incontrate a causa di questa situazione.Questo incidente sottolinea l'importanza di guidare con cautela e attenzione, specialmente sulle strade trafficate. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione ai segnali stradali e a rispettare le regole del codice della strada al fine di evitare incidenti che possono non solo causare disagi, ma anche mettere a rischio vite umane.Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per rimuovere il veicolo incidentato e ripristinare la circolazione il prima possibile. Tuttavia, si consiglia agli automobilisti di cercare percorsi alternativi o di pianificare con attenzione i loro spostamenti per evitare ulteriori ritardi. La sicurezza stradale deve sempre rimanere al centro delle nostre preoccupazioni quando ci troviamo alla guida.