BARI - «Questo Governo non si accontenta mai di remare contro le fragilità economiche del Paese. Dopo aver demolito un passo alla volta le politiche sociali ed economiche adottate dal MoVimento 5 Stelle, adesso si appresta a concludere l'opera di smantellamento di ogni sano criterio di buongoverno con lo stralcio del meccanismo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc). Con il Dl Sud in via di approvazione, il Ministro Fitto si appresta a derubricare questo canale di credito fondamentale per tante Regioni del Mezzogiorno, inclusa la Puglia, a mero strumento coordinato del Pnrr, a seguito della revisione di quest'ultimo. Una mossa, questa, che che stride brutalmente con il principio di sussidiarietà, su cui si fonda il più largo coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e, quindi, rappresentativi dei territori. L'accentramento della gestione di questa porzione di ricchezze al rango ministeriale, renderà anche la Puglia meno autonoma in materia di risorse Fsc, dovendo di volta in volta richiederne l'assegnazione in base alla progettualità, che dovrà a sua volta essere vagliata da Roma. Stando all'ultima programmazione Fsc, la Puglia aspettava 4,6 miliardi di euro, cifra che sarà sicuramente ridotta e il cui utilizzo andrà sempre concordato con il ministero competente, che giocherà un ruolo “urbi et orbi”. Leggendo la bozza del decreto, si paventa anche l'ipotesi di un blocco dei fondi Fse e Fesr, utilissimi per il sostegno alle imprese e per i contributi sociali, laddove i governatori non dovessero designare la quota di Fsc con cui cofinanziare i fondi Ue. Com'è noto, in Puglia questo meccanismo di finanziamento pubblico, sin dalla sua istituzione nel 2011, ha facilitato lo sviluppo sostenibile e la creazione di nuovi servizi della pubblica amministrazione, nel solco di quella “coesione” territoriale perorata nel Trattato di Lisbona. Fa specie che sia proprio il Ministro Fitto, originario della Puglia, a tirare questo ulteriore schiaffo alla sua terra, ma ormai non ci meravigliamo più di niente: siamo davanti a un governo di irresponsabili cronici». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.