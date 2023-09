- Una serata straordinaria ha illuminato Trinitapoli, coinvolgendo la comunità in una celebrazione unica dedicata al cinema e alla straordinaria musica di Ennio Morricone. L'evento ha visto la straordinaria esposizione della collezione "Il cinema attraverso i manifesti" curata da Sabino Sassaroli, e si è svolto sotto le note iconiche del compositore italiano.L'associazione Trinitapoli in moto ha ospitato questa straordinaria serata nella splendida cornice del centro storico di piazza Umberto I, e l'evento ha ottenuto un grande successo e una partecipazione entusiasta. Il Comune di Trinitapoli ha patrocinato l'iniziativa, che è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Rotary Club Valle dell’Ofanto, della Parrocchia Santo Stefano e del proprietario della collezione di locandine, Sabino Sassaroli.La serata è stata resa ancora più memorabile dalla magnifica esibizione del sestetto da camera composto da Nicoletta Uva e Vincenzo Sarcina ai violini, Domenico Virgilio al clarinetto, Antonio D’Errico alla tromba, Saverio D’Errico alla tuba e Anna Leone al pianoforte. La loro musica ha trasportato il pubblico attraverso le atmosfere straordinarie delle colonne sonore di Morricone.Durante l'esibizione musicale, sono state proiettate sul grande schermo alcune scene dei film più famosi, creando un'esperienza visiva e sonora straordinaria. Il programma ha spaziato dalle musiche dei primi film di Sergio Leone come "Per un pugno di dollari" del 1964, fino alle collaborazioni più recenti con registi come Tornatore, Joffé e Tarantino. In particolare, Tarantino ha rielaborato le famose musiche degli spaghetti western di Leone, come "C’era una volta il west", "Il buono, il brutto e il cattivo" e "Giù la testa".La serata è stata presentata con passione e entusiasmo dal prof. Giuseppe Acquafredda, che ha guidato il pubblico in un viaggio indimenticabile attraverso la magia del cinema e della musica di Ennio Morricone. Un evento che ha unito la comunità in una celebrazione della cultura e dell'arte cinematografica, rendendo omaggio a uno dei più grandi compositori del nostro tempo.