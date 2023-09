BRINDISI - Una giornata da incubo si è trasformata in un vero e proprio disagio per i passeggeri del volo Ryanair FR3075 in partenza da Brindisi e diretto a Roma. Questo volo, inizialmente previsto per le 15:55, ha subito ritardi significativi ed è giunto a destinazione con un ritardo di oltre cinque ore, alle 22:32.I passeggeri, impazienti di raggiungere la capitale, hanno trascorso ore interminabili all'interno dell'aeroporto di Brindisi a causa del persistente ritardo del volo. Questo disagio ha causato non poche frustrazioni tra i viaggiatori.Tuttavia, c'è una nota positiva per coloro che sono stati coinvolti in questa situazione scomoda. Grazie all'assistenza gratuita di ItaliaRimborso, i passeggeri hanno la possibilità di richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Il ritardo del volo sembra essere stato causato da problematiche interne alla compagnia aerea, e il team di assistenza ritiene che possano sussistere le condizioni per applicare il Regolamento Comunitario 261/2004, che prevede indennizzi in caso di ritardi significativi o cancellazioni dei voli.Questa notizia potrebbe portare un po' di sollievo per i passeggeri che hanno subito questa lunga attesa e i disagi associati al ritardo del volo, poiché ora hanno l'opportunità di ricevere una compensazione finanziaria adeguata per il disagio subito.