MILANO - Alfa, Federico Rossi, Valerio Mazzei, Albe, Diego Lazzari e molti altr*: gli idoli della Generazione Z stanno per arrivare a Mirandola (MO) con il “Webboh Fest”, l’evento musicale più atteso dalle nuove generazioni che torna nella provincia modenese per il terzo anno consecutivo, per un grande appuntamento di fine estate. Quando? Venerdì 8 settembre, dalle ore 21.00, in Piazza della Costituente. L’evento è gratuito (fino a esaurimento posti).

Musica, challenge e tanto divertimento: saranno questi gli ingredienti della serata, che verrà condotta dall’istrionico Andrea Prada in compagnia di Gianmarco Zagato, creator con oltre 4,5 milioni di follower tra YouTube, Instagram e TikTok. Si alterneranno sul palco alcuni dei cantanti più amati dai giovani: Alfa, Federico Rossi, Valerio Mazzei, Albe, Diego Lazzari, Deddy, Will, We Are Tvb e Marcio. Saranno presenti anche molt* creator, vere e proprie star su TikTok, come Arienne Make-Up, Giulia Bellu, il volto di Webboh Arianna Madonna e altre sorprese. Il dj-set è affidato ad Aeromik.

Durante la serata verrà proclamato il tormentone estivo più amato dalla community di Webboh, composta da oltre 2,5 milioni di follower tra Instagram e TikTok: chi avrà trionfato? L'evento si inserisce all'interno delle celebrazioni della “Notte Gialla” di Mirandola, organizzata da L’Accento Srl. L'evento è fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale di Mirandola, che per l'occasione offrirà tre premi speciali per il pubblico: saranno premiati lo spettatore proveniente dalla città più lontana, il gruppo più numeroso ed infine, grande novità di questa edizione, il premio speciale dedicato allo "spettatore ecologico": ovvero chi virtuosamente abbia utilizzato il miglior rapporto fra mezzo ecologico e km fatti per raggiungere il cuore della Città dei Pico.