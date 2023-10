A Taranto un passo avanti nella gestione dell'emergenza cerebrovascolare, sabato 7 ottobre 2023 il convegno 'Update sull'Ictus Ischemico'

TARANTO - L'ictus ischemico, una delle principali cause di mortalità e disabilità in Italia, è al centro dell'attenzione grazie ai significativi progressi nelle terapie. Questi avanzamenti, che hanno migliorato notevolmente le condizioni neurologiche dei pazienti, sottolineano l'importanza di una gestione precisa e tempestiva. - L'ictus ischemico, una delle principali cause di mortalità e disabilità in Italia, è al centro dell'attenzione grazie ai significativi progressi nelle terapie. Questi avanzamenti, che hanno migliorato notevolmente le condizioni neurologiche dei pazienti, sottolineano l'importanza di una gestione precisa e tempestiva.





Il convegno "Update sull'Ictus Ischemico", in programma il 7 ottobre 2023 presso la prestigiosa Sala Conferenze dell’Ex Caserma Rossarol – Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari a Taranto, riunirà esperti di spicco nel campo della neurologia, provenienti sia dall’Ospedale SS Annunziata di Taranto che da altri rinomati centri italiani.

Il convegno si propone di affrontare tutte le fasi critiche nella gestione del paziente con ictus, sottolineando l'importanza cruciale della prevenzione, del trattamento acuto e della riabilitazione. Gli esperti metteranno in luce l'urgenza di un approccio multidisciplinare e coordinato per ottimizzare l'outcome dei pazienti colpiti da questa grave patologia.

L'evento è organizzato grazie al prezioso coordinamento scientifico dei Dottori Giovanni Boero (Direttore Struttura Complessa di Neurologia - Presidio Ospedaliero "San Nicola" - Taranto) e Nicola Burdi (Direttore Struttura Complessa di Neurologia - Presidio Ospedaliero "S.S. Annunziata" - Taranto) esperti di riconosciuta competenza nel campo della neurologia.

Ad introdurre i temi del congresso sono proprio i responsabili scientifici, Dott. Boero: "L’ictus è una patologia tempo-dipendente per cui il congresso sarà un’occasione per discutere i punti di forza e di debolezza dei percorsi che portano il paziente dal luogo in cui sono insorti i primi sintomi fino all’ospedale, luogo nel quale viene trattato; si discuterà inoltre dei nuovi scenari terapeutici e delle strategie finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria". Dott. Burdi: "Quello dell’ictus è un argomento strategico per l’ASL Taranto, sia per l’impatto positivo sulla popolazione di una sua corretta gestione, sia perché l’Ospedale Santissima Annunziata, per la qualità e la numerosità dei pazienti trattati, rappresenta da anni un punto di riferimento regionale per la cura dell’ictus, costituendo spesso il punto di approdo di pazienti provenienti anche da altre province".

Partecipare al convegno "Update sull'Ictus Ischemico" significa essere parte integrante di un movimento che mira a migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti afflitti da ictus. Inoltre, la ricerca sulle cause e l'individuazione di nuove strategie terapeutiche sono al centro del programma, con l'obiettivo di continuare a fare progressi significativi nel trattamento dell'ictus ischemico.

L’evento, ad accesso gratuito, è patrocinato dal Comune e dall’ASL di Taranto ed organizzato dal Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) Qiblì srl.