Abusa per anni delle nipotine: in manette 70enne foggiano

FOGGIA - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 70enne di Ordona, in provincia di Foggia, con l'accusa di aver abusato per diversi anni di due nipotine. Una delle vittime è da pochi giorni maggiorenne. Per l’accusa le violenze sarebbero iniziate quando le due ragazze avevano solo 8 anni.Le indagini della Squadra mobile hanno documentato che l’uomo, in più occasioni, abusando della sua autorità e con la violenza, avrebbe costretto le due nipoti a subire e compiere atti sessuali.