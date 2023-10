BARI - In occasione dei festeggiamenti di Halloween, la città di Bari è stata colpita da una crescente preoccupazione legata agli atti vandalici. La Polizia Locale ha intensificato i controlli in tutta la città, concentrandosi in particolare sulla sicurezza dei bus Amtab, che sono stati bersaglio di attacchi durante la "notte delle streghe", con lanci di uova e sassi.Nella serata di ieri, gli agenti hanno monitorato attentamente i capolinea e le linee dei trasporti pubblici, intervenendo in diverse occasioni, tra cui il parco Maugeri e corso Mazzini, per contrastare i lanci di uova. In seguito a uno di questi episodi, è stato fermato un giovane vandalo e successivamente consegnato ai genitori.Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici e prendere misure contro i responsabili di tali atti di vandalismo, che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la tranquillità dei festeggiamenti. La Polizia Locale rimane vigile per garantire un Halloween sicuro per tutti i cittadini di Bari.