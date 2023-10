Antiriciclaggio, Anticorruzione e tutela dati – Obblighi PA e responsabilità dirigenti: convegno Anci-Regione-Csac a Bari

BARI - Venerdì 13 ottobre 2023, dalle ore 09:00 presso il Teatro Kursaal di Bari, si terrà il Convegno “Il ruolo della prevenzione – Antiriciclaggio, Anticorruzione e tutela dei dati – Obblighi per la Pubblica amministrazione e responsabilità dei dirigenti”. L’incontro è organizzato da ANCI Puglia, Regione Puglia e Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance “Piero Luigi Vigna”.Un focus sulla normativa in materia di antiriciclaggio e anticorruzione nella Pubblica amministrazione, che, con taglio multidisciplinare ed operativo, affronterà altresì le relazioni esistenti con la tutela dei dati personali. L'incontro, arricchito dagli interventi di Alti Rappresentanti istituzionali e accademici, si soffermerà sulle ultime novità legislative e regolamentari in materia, destinate ad avere un notevole impatto sulla struttura organizzativa della P.A. e sulla responsabilità dei ruoli dirigenziali. Il Convegno aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sindaco della città di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro, del Consigliere regionale e Presidente della Commissione Regionale Antimafia Renato Perrini, della Presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio e del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia.Il dibattito, moderato dal Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, entrerà nel vivo dei lavori con gli interventi del Dott. Alessio Coccioli (Procuratore aggiunto della Repubblica di Bari); del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi (Professore ordinario di diritto commerciale); del Gen. Michele Carbone (Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza e Direttore Direzione Investigativa Antimafia – DIA); del Dott. Claudio Clemente (già Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF); del Prof. Avv. Emanuele Fisicaro (Presidente del Centro Studio Europeo Antiriciclaggio e Compliance “Piero Luigi Vigna”); del Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto (Professore ordinario di diritto civile); del Dott. Mauro Calogiuri (Autorità di Audit Fondi Sie – Regione Puglia) e della Dott.ssa Rossella Caccavo (Dirigente Regione Puglia – Responsabile anticorruzione).Per informazioni: info@csac.it.