Bari, baci e palpeggiamenti a 14enne: condannato 75enne

Dopo che la ragazzina ha rifiutato le avance dell'uomo, quest'ultimo l'avrebbe baciata e palpeggiata con forza in diverse occasioni. La giovane è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in casa, successivamente denunciando l'accaduto prima ai suoi genitori e poi alle autorità, in particolare ai Carabinieri.



Nel processo a seguito di un rito abbreviato, l'uomo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. In aggiunta alla condanna, è stata applicata l'interdizione perpetua da incarichi che comportano la presenza di minori e un divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori per un periodo di due anni. Inoltre, è previsto un risarcimento di 5.000 euro.



BARI - In una sentenza emessa recentemente, un uomo di 75 anni è stato condannato a una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane di 14 anni. L'incidente si è verificato nel mese di maggio 2017, quando l'uomo avrebbe cercato di adescare la giovane, una promettente ginnasta, all'interno di un complesso residenziale situato nella provincia di Bari.