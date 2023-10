Bari, dal 10 al 12 novembre appuntamento con Apulia Digital Experience

BARI - La conferenza internazionale ADE Apulia Digital Experience 2023 si svolgerà a Bari dal 10 al 12 novembre. L'evento, è organizzato da Apulia Film Commission e Rai Com, sotto la Direzione Artistica di Roberto Genovesi, finanziato dalla Regione Puglia e promosso da Rai.

La prima edizione della conferenza internazionale promette una piattaforma eccezionale per promuovere innovazione, scambio di conoscenze e sviluppo di creatività. La Apulia Film Commission e Rai Com hanno accuratamente curato un evento che riunisce aziende e professionisti da tutti i settori creativi, per definire i punti di incontro con la tecnologia e stimolare l'innovazione. L'evento racchiude l'essenza della creatività digitale, dell’interattività e della tecnologia. A partire dal gaming, cinema, audiovisivo, arte e branding alle frontiere dell'innovazione digitale, web3, metaversi e Intelligenza Artificiale, ADE sarà il cuore pulsante del mondo creativo per questi tre giorni.

Tre giorni immersivi di panel, keynote e presentazioni. Incontri esclusivi e approfonditi con figure di spicco dei diversi settori digitali e creativi. Un'opportunità di networking senza eguali per aziende, professionisti e creativi per promuovere collaborazioni e immaginare il nostro futuro.

La Puglia, con la sua ricca eredità culturale e un attento impegno verso l'innovazione, offre lo sfondo perfetto per creare nuova convergenza tra talenti. L'evento di quest'anno è un appello ai professionisti, artisti e innovatori di tutto il mondo per incontrarsi a Bari e ridefinire le opportunità di sviluppo delle industrie creative.

In un segmento speciale, ADE 2023 rivolge la sua attenzione verso Israele, Paese Ospite di questa prima edizione. Una nazione che è stata all'avanguardia negli avanzamenti dell'IA nell'ultimo decennio, con un numero crescente di startup di IA che continuano a prosperare in Israele. L'evento mette in luce i leader dell'industria delle intelligenze artificiali israeliana, condividendo spunti e promuovendo il networking con le startup tecnologiche italiane.

Il primo giorno dell'evento ci immergerà nel fascinante mondo dei videogiochi in collaborazione con VGHC Video Games and High Culture, componente integrante di ADE 2023. Il programma apre le conversazioni sull'intersezione tra videogiochi e alta cultura, con un approfondimento sulla storia e l'evoluzione dell'arte dei videogiochi, arricchito da spunti di professionisti, educatori e ricercatori del settore. Quest'anno, il focus verrà dedicato al racconto della Storia nei videogiochi, sottolineando come questo mezzo sia in grado di educare, informare e diffonde la consapevolezza del nostro passato.

Man mano che il programma procede, ADE 2023 esplorerà il legame intricato tra avanzamenti tecnologici e industrie creative. Un ricco programma di panel, keynote e interviste, arricchito da sessioni interattive di Q&A con spunti da figure rinomate in animazione, VFX, gaming, metaverso, arte, branding, cinema & audiovisivo e IA. Una discussione analitica sulle sfide e le opportunità che la tecnologia presenta attraverso i vari settori, con uno sguardo approfondito su come le trasformazioni digitali stanno cambiando gli scenari dei mondi del cinema, dell’audiovisivo, del brand storytelling e dell’arte.

Il programma sarà arricchito da due concorsi. Il concorso “Raccontare la Puglia con l’IA” dedicato agli autori e ai creativi italiani, promuove la realizzazione di progetti destinati alla presentazione, alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio artistico, culturale e turistico della Regione Puglia attraverso l’ideazione di prodotti digitali basati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. I Digital Licensing Excellence Awards, organizzati in collaborazione con Licensing Italia e Licensing International, celebrano aziende, brand, influencer e creatori di contenuti che hanno saputo innovare il mondo del licensing esplorando gli universi del digitale.