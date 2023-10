Barletta, arrestato 32enne algerino per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

BARLETTA - Un 32enne algerino, già oggetto di un provvedimento di espulsione, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria (Polfer) di Barletta, in Puglia, con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto in seguito a un incidente alla stazione ferroviaria di Barletta.L'uomo aveva tentato di salire su un treno senza essere in possesso di un biglietto valido, ma il capotreno gli aveva impedito di farlo. Questa situazione aveva scatenato la reazione violenta del 32enne algerino. L'uomo aveva iniziato a urlare e a danneggiare gli arredi della stazione, mettendo in pericolo la sicurezza delle persone presenti.La situazione era peggiorata quando l'uomo aveva impugnato un coltello e lo aveva brandito contro gli agenti della Polfer intervenuti per sedare la situazione. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per garantire la sicurezza di tutti i presenti e per arrestare l'uomo che stava minacciando con un'arma.Il 32enne algerino, che aveva precedenti penali per furto aggravato risalenti a due anni fa e che era stato arrestato a marzo scorso ad Andria mentre era in possesso di cesoie, è stato nuovamente arrestato in base alle nuove accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.L'incidente sottolinea l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza nei luoghi pubblici e la necessità di affrontare con decisione situazioni potenzialmente pericolose. Gli accertamenti continueranno per stabilire le circostanze esatte dell'incidente e per assicurare che la legge venga applicata adeguatamente.