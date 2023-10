Nuovo incidente sul lavoro in Puglia: uomo cade da un ponteggio a Lecce

LECCE - Nel cuore della Puglia, un altro incidente sul lavoro ha scosso la comunità locale. Un uomo di 33 anni, imprenditore e titolare di una ditta edile, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante i lavori di ristrutturazione di una villetta a Lecce.L'incidente è avvenuto quando l'uomo stava lavorando su un ponteggio e, per ragioni ancora da determinare, è caduto da un'altezza di circa 3 metri. La caduta ha provocato un violento impatto, con il 33enne che ha battuto la testa. La gravità dell'incidente ha richiesto un intervento d'urgenza.Il personale medico del servizio 118 è intervenuto prontamente e ha trasportato l'uomo ferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) dell'Asl sono giunti sul luogo dell'incidente per condurre un'indagine sulla sicurezza nel cantiere.Gli incidenti sul lavoro sono sempre motivo di preoccupazione, e la sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità per la tutela della salute e della vita dei lavoratori. Gli incidenti come questo mettono in luce l'importanza di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sul lavoro e di adottare precauzioni adeguate per prevenire incidenti simili.Le indagini continueranno per determinare le cause esatte dell'incidente e valutare eventuali misure correttive per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. Nel frattempo, la comunità locale resta in apprensione per la pronta ripresa dell'uomo coinvolto nell'incidente.