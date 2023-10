L’assistente allenatore Marco Esposito, che è subentrato provvisoriamente all’ esonerato Fabio Corbani e che è stato in panchina già nella gara persa 76-70 con il Kalev Cramo in Estonia nella Fiba Europe Cup, sarà di nuovo a bordo campo nell’ Happy Casa.





Esposito avrà a disposizione Morris, Mitchell, Sneed, Laszewski, Riismaa, Lombardi, Johnson, Bayehe, Kyzlink, Malaventura, Laquintana e Seck. L’allenatore del Pistoia Nicola Brienza potrà utilizzare Willis, Della Rosa, Moore, Wheatle, Ogbeide, Hawkins, Saccaggi, Varnado, Del Chiaro, Metsla, Farinon e Stoch.

- Il serbo Dragan Sakota 71 anni, che nella scorsa stagione è stato il tecnico del Reggio Emilia in A/1 di basket. è il nuovo allenatore dell’ Happy Casa Brindisi. I pugliesi sfideranno oggi alle 17,30 il Pistoia al “Pala Pentassuglia” nella quinta giornata di andata. Sakota non potrà andare in panchina per motivi burocratici, ma debutterà Domenica 5 novembre alle 16,30 con l’ Olimpia Milano al “Pala Pentassuglia”.