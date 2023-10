Sesta finale nel 2023 per Sinner che è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP, mentre il russo è quinto. Nella prima semifinale l’altro russo Daniil Medvedev prevale 6-4 7-6 sul greco Stefanos Tsitsipas e vola all’ atto conclusivo di questo torneo.

Nella seconda semifinale del torneo ATP 500 di Vienna Jannik Sinner vince in due set, 7-5 7-6 in un’ ora e 49 minuti con il russo Andrej Rublev e si qualifica per la finale. Nona finale ATP in carriera per il tennista altoatesino che supera Corrado Barazzutti come numero di successi in una stagione, 55 contro i 54 del friulano ottenuti nel 1978.