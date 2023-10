Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 68-81 con il Pesaro al Pala Pentassuglia

Nel quarto quarto, Bluiett 64-50 per i marchigiani. Riismaa con una tripla tiene in partita i pugliesi sul 64-53 per il Pesaro. Bluiett, 68-53. Con il canestro di Totè, il Pesaro vince questo quarto e 68- 81 la partita. Migliori marcatori: nei brindisini Morris 16 punti e Riismaa 9. Nel Pesaro, Bamforth 21 punti e Bluiett 16. Nella quarta giornata di andata, l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 22 ottobre alle 17,30 in trasferta col Napoli.

L’ Happy Casa Brindisi perde 68-81 col Pesaro al “Pala Pentassuglia” nella terza giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto, Johnson realizza il 4-0 per i pugliesi e Bramforth segna 7-6 per i marchigiani e Bluiett, 19-6. Con Tambone, il Pesaro prevale 24-15. Nel secondo quarto, Visconti 31-22 per i marchigiani e Bamforth, 36-28. Con Tambone, il Pesaro si impone 42-30. Nel terzo quarto, Bluiett 45-30 per i marchigiani mentre Visconti e Bamforth, 53-43. Per merito di Mc Ceallum, il Pesaro trionfa 60-48.